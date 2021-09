Quel giorno, due operativi di al Qaeda spacciatisi per giornalisti con due falsi passaporti belgi ritirati a Moleenbek - il quartiere di Bruxelles ‘culla del jihadismo’ dove è nato anche Salah Abdedslam - entrarono nel suo ufficio per un’intervista video che chiedevano da tre settimane. Erano divenuti impazienti: “Va fatta entro il 10 settembre o lasciamo l’Afghanistan”, avevano minacciato.

“Massoud era come sempre padrone di sé ma anche molto ospitale”, ha ricordato Massun Khalili, uno dei più stretti consiglieri del Leone del Panshir, che quel giorno fece da traduttore, perché i due sedicenti giornalisti parlavano arabo.

“Era circa mezzogiorno quando hanno cominciato con delle domande prima di filmare. Poi, il più basso dei due, ha chiesto: ‘Quando andrai a Kabul cosa farai a Osama bin Laden?’’. Non appena il leader afghano aprì bocca esplose la bomba, piazzata probabilmente nella videocassetta della telecamera.

Secondo Khalili, scampato miracolosamente, anche il secondo attentatore aveva un ordigno, “sul torace, l’uomo saltò in aria quasi contemporaneamente”. Massoud aveva quarantotto anni.

La sua storia da combattente - che lo porterà a essere paragonato a Ho Chi Min e Che Guevara per l’abilità nella guerriglia - inizia sin da studente, militante dei gruppi islamisti. Arrivano i sovietici e Massoud diventa presto tra i più popolari comandanti dei mujaheddin, fino a diventare ministro della Difesa nel 1992, dopo la ritirata dell’Armata Rossa.

Osama bin Laden in persona avrebbe ordinato il suo assassinio, mentre erano già scattate le lancette del conto alla rovescia per gli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono. L’obiettivo era di minare la solidità del fronte afghano in vista di una possibile invasione americana del Paese, e garantirsi la protezione dei talebani al potere.