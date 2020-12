Sono 24.099 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro 23.225 di ieri. In lieve aumento dunque, sebbene con meno tamponi: 212.741 oggi, 15 mila meno di ieri. Il rapporto positivi tamponi risale all’11,32% (ieri era 10,1). Confermato comunque il trend in discesa su base settimanale, anche se con qualche segno di rallentamento: venerdì scorso i nuovi casi erano 4.300 in più. Sempre molto alto il numero dei decessi, 814 (ieri il record con 993), per un totale di 58.852 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In calo ricoveri e posti in terapia intensiva

Sono ancora in calo i ricoveri in Lombardia, sia nei reparti di terapia intensiva (-14 in 24 ore, 822 in totale), sia negli altri reparti (-233, 6792). Sono più che dimezzati i decessi rispetto a ieri, che passano da 347 a 147 per un totale di 22’773 morti in regione dall’inizio della pandemia. Con 42’276 tamponi effettuati, sono 4533 i nuovi positivi, con un rapporto al 10,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (10,3%). Per quanto riguarda le province, sono 1463 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 580 a Milano città, 490 a Varese, 461 a Monza e Brianza, 442 a Brescia e 337 a Como.