L’inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), David Nabarro, prevede che in futuro verrà introdotta una «qualche sorta» di passaporto per certificare l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus.

Il funzionario ONU ha aggiunto che i vari Paesi potranno formare «bolle» tra loro per i viaggiatori solo se avranno gli stessi standard in fatto di misure anti-COVID e lo stesso livello di vaccinazioni. Inoltre, ha sottolineato, la trasparenza sulle misure prese è fondamentale per monitorare la nascita di nuove varianti del virus.