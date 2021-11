Il sesto Plenum del Partito comunista cinese ha aperto oggi i battenti per un meeting a porte chiuse che dovrebbe, nelle previsioni, rafforzare la presa del potere del presidente Xi Jinping in vista del congresso del PCC di fine 2022.

I quasi 400 funzionari che compongono il Comitato centrale, tra effettivi e supplenti, si sono riuniti a Pechino per la plenaria di quattro giorni, ha riferito l’agenzia Xinhua, aperta da Xi nel suo ruolo di segretario generale del PCC con un rapporto di lavoro e «spiegazioni su una bozza di risoluzione sui principali risultati e sull’esperienza storica» per il partito attraverso i suoi 100 anni di storia.

Considerato il leader cinese più potente dai tempi di Mao, il doppio mandato di Xi è stato caratterizzato dall’ampia e profonda lotta alla corruzione, dalla stretta in regioni come Xinjiang, Tibet e Hong Kong e da un approccio sempre più deciso e attivo nelle relazioni internazionali. Parallelamente, c’è stata la creazione del culto della leadership che ha represso critiche, eliminato rivali e introdotto la sua teoria politica (nota come ‘Il pensiero di Xi Jinping’), trascritta prima nelle costituzioni di Partito e Repubblica popolare e poi, dal primo settembre scorso, diventata materia di studio per gli studenti, dalle elementari alle università.