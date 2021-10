Olaf Scholz, che ha vinto le elezioni dieci giorni fa in Germania, scende in campo finalmente domani con i primi colloqui esplorativi a tre con Verdi e Liberali per mettere su una coalizione che dovrebbe far svoltare il Paese dopo 16 anni di Angela Merkel. A deciderlo però sono stati gli ecologisti di Robert Habeck e Annalena Baerbock, che hanno lanciato la proposta di un incontro, e a consentirlo è stato Christian Lindner, accettando.

L’opzione di un esecutivo con l’Unione resterebbe ancora possibile, ma qui è stato il leader della Csu bavarese Markus Soeder, che ha fretta di accompagnare alla porta l’aspirante cancelliere Armin Laschet, a mettere la pietra tombale sulla prospettiva di un governo guidato dai conservatori. «Quello di oggi è de facto un rifiuto alla Giamaica. Il semaforo è il numero uno. L’Unione faccia i conti con la realtà, è molto probabile che ci sarà un governo senza di noi». Bisogna prepararsi ad andare all’opposizione, per i bavaresi, e ovviamente regolare le cose all’interno.

Laschet ha detto invece di «restare a disposizione per parlare ancora con Verdi e Fdp», pur dovendo accettare la decisione dei partiti minori che ormai dettano l’agenda. Angela Merkel, sollecitata su questi sviluppi, non ha avuto nulla da aggiungere. Anche nel partito però voci di peso sembrano non credere più in un esecutivo Cdu-Csu. E la carriera politica del governatore del Nordreno-Vestfalia potrebbe avere i giorni contati.

«Siamo arrivati alla conclusione che sia ragionevole approfondire colloqui con Liberali e Spd, anche in virtù dei punti in comune trovati nei colloqui bilaterali, e questo proponiamo all’Fdp. Il Paese si trova di fronte a importanti sfide e non può permettersi una lunga situazione di stallo», ha detto Habeck, sottolineando le divergenze con l’Unione sui prossimi passi di integrazione dell’Ue come su questioni sociali.

Una mossa a cui i Liberali hanno risposto dopo aver consultato direttivo e gruppo parlamentare: «Per l’Fdp una coalizione con Unione e Verdi resta la via preferibile», ha detto Lindner, che poi però ha annunciato «di accettare la proposta degli ecologisti». La coalizione giamaica tuttavia, ha aggiunto mettendo le mani avanti, «non è esclusa né da noi né dai Verdi». Poter contare su una seconda possibilità, del resto, è fondamentale al suo partito, per avere maggior potere contrattuale al tavolo coi rosso-verdi. Ma è stato lui stesso a sottolineare che le esplorazioni «non saranno parallele»: adesso si parla con i socialdemocratici. Solo se questi colloqui dovessero essere fallimentari si tornerebbe a valutare la strada dell’Unione.

Un distinguo che ha dato occasione a Soeder di fare la sua uscita: «Si sarebbe potuto anche fare diversamente, e la giamaica avrebbe potuto avere una chance, ne sarebbe valsa la pena». Adesso è chiaro che la strada sia un’altra, per il presidente della Baviera, che lavora già alle prossime federali, col sogno in tasca di conquistare la cancelleria. Disilluso anche il ministro dell’Economia, Peter Altmaier, che ha twittato: «Il treno del semaforo ha appena lasciato la stazione. Dopo 41 anni l’Fdp incontra Spd (e Verdi) per parlare seriamente di un governo. Cdu e Csu sono osservatori e devono imparare la lezione delle urne del 26 settembre». Anche secondo Julia Kloeckner, altra esponente di punta del partito, è tempo di fare ordine «su persone e contenuti».

Ad animare le polemiche sullo sfondo la circostanza che alcuni dettagli dei primi incontri bilaterali dell’Unione siano stati pubblicati dalla Bild, provocando diffuso nervosismo. Un attentato al rapporto di fiducia fra le parti, secondo alcuni conservatori: le indiscrezioni sarebbe state fatte circolare da chi aveva interesse a boicottare la giamaica di Armin Laschet.

©CdT.ch - Riproduzione riservata