Maxi sequestrato all’aeroporto di Malpensa, dove i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa, hanno fermato un passeggero nigeriano in partenza per Lagos (Nigeria) rinvenendo nei suoi bagagli denaro contante non dichiarato per circa 139.000 euro.

«Nel corso dei consueti controlli valutari», riportano ADM e GdF in un comunicato congiunto, «alle specifiche domande poste dagli operanti, il passeggero ha dichiarato di avere con sé la somma in contanti di circa 4.000 euro; tuttavia, nel corso del successivo controllo dei bagagli da stiva, sono state rinvenute alcune mazzette di banconote, occultate all’interno di pacchi di farina perfettamente sigillati, dell’importo complessivo di 139.000 euro, in violazione dell’obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori a 10.000 euro a persona».

«Nonostante la particolare tecnica di occultamento del denaro, già adottata in altri scali aeroportuali, i funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza non sono stati tratti in inganno, procedendo quindi alla contestazione dell’illecito e al sequestro amministrativo di 64.660 euro pari al 50% dell’eccedenza superiore a 10.000 euro, limite consentito».

© Guardia di Finanza Varese/ADM

