Funghi come una seconda pelle tutta da indossare? Si può. In un mondo alla febbrile ricerca di ecosostenibilità, moda e nuove tecnologie camminano a braccetto. Così la stilista inglese Stella Mc Cartney, tra le pioniere di questa tendenza, punta su Mylo per le sue creazioni in simil pelle. Mylo è un morbidissimo cuoio vegano destinato a conquistare i cuori delle nuove generazioni. Ottenuta dalle radici dei funghi, questo simil cuoio ha grosse probabilità di sostituire la plastica nella creazione delle pelli sintetiche. «Abbiamo supportato questa incredibile innovazione sin dal suo inizio perché credo che i nostri clienti non dovrebbero mai scendere a compromessi sul fronte della sostenibilità e Mylo ci permetterà di raggiungere questo obbiettivo», ha dichiarato entusiasta a Vogue Italia Mc Cartney.