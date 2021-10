I visitatori completamente vaccinati dei 46 paesi hanno il permesso di entrare per via aerea. Devono presentare un test negativo prima della partenza e accettare di farne un altro all’arrivo. Ulteriori dettagli seguiranno lunedì.

La Thailandia aveva già allentato le regole di ingresso alla fine di settembre: le persone completamente vaccinate dovevano rimanere in quarantena in albergo per sette giorni invece di 14. I visitatori non vaccinati per dieci giorni.