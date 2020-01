Accordo fatto, nello staff della casa reale britannica, per l’annunciata uscita di scena di Amanda Thirsk, per 15 anni segretaria personale del principe Andrea, duca di York, costretto nelle settimane scorse a rinunciare ai suoi ruoli pubblici di rappresentanza della dinastia per il coinvolgimento nello scandalo Epstein.

La Thirsk, come anticipa Sky News, ha definito nelle ultime ore i dettagli del suo addio, buonuscita inclusa. Ma si prevede che sia comunque destinata a restare al fianco del terzogenito della regina, come stretta collaboratrice, nella nuova veste di chief executive di Pitch@Palace Global Limited: la struttura autonoma di consulenza internazionale e raccolta fondi creata anni fa da Andrea, della quale il duca di York continua a occuparsi malgrado il passo indietro dagli impegni pubblici.

Il caso esploso attorno ad Andrea - legato alle sue antiche frequentazioni con il miliardario americano Jeffrey Epstein, morto in un carcere statunitense di recente dopo essere stato accusato di aver abusato di una corte di giovanissime ragazze messe a disposizione anche di amici ricchi e potenti - è stato negli ultimi mesi una delle grane più imbarazzanti per i Windsor e per la regina, alle prese adesso anche con la ‘ribellione’ dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. A far deflagrare lo scandalo era stata fra l’altro a fine 2019 un’intervista boomerang concessa dal principe alla Bbc, contro i consigli di molti a corte, e organizzata con l’assistenza della stessa Thirsk.