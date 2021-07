Dal 1. agosto le grandi navi non potranno più affacciarsi su San Marco e transitare nel Canale della Giudecca. Dopo essere stata messa all’angolo dall’aut aut dell’UNESCO che minacciava di inserire la città lagunare nella black list dei siti in pericolo, l’Italia trova un escamotage con l’approvazione del decreto «Salva Venezia» e dichiara i luoghi più iconici della laguna monumento nazionale. Ma non è tutto. Il Governo Draghi si spinge oltre le aspettative e le richieste dei tecnici delle Nazioni Unite e mette in campo anche un massiccio ristoro a tutela delle migliaia di lavoratori coinvolti. In attesa di una soluzione definitiva per realizzare un approdo offshore (esterno alla Laguna) sia per la navi da crociera che per i portacontainer atlantici, i «palazzi galleggianti» prenderanno temporaneamente...