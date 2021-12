Via libera del Consiglio UE all’avvio dei negoziati per l’introduzione del salario minimo europeo. L’ok alla proposta della Commissione è arrivato dalla riunione dei ministri europei per il Lavoro e le Politiche sociali e segna l’inizio formale dell’iter negoziale con l’Europarlamento, che ha già dato via libera alla procedura.