La decisione apre la strada alla distribuzione del vaccino in tutto il paese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che le vaccinazioni inizieranno «tra meno di 24 ore». «Abbiamo già cominciato a spedire i vaccini in ogni Stato», ha detto in un video su Twitter, aggiungendo che saranno i governatori a decidere chi riceverà per primo il farmaco nei loro Stati.