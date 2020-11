Nel dare l’annuncio, il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha detto che l’impianto assicurerà la disponibilità di una gamma di vaccini, contro influenza pandemica e stagionale e contro la febbre Q, oltre a produrre antiveleni. «E’ un programma di cinque anni per costruire un nuovo grande impianto che assicura l’autosufficienza per i prossimi due decenni», ha aggiunto.

L’annuncio fa seguito all’accordo in cui l’Australia si unirà a Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Singapore in un nuovo blocco regolatore per vaccini e terapie contro il Covid-19. Inoltre la CSL sta già creando capacità di produzione per la produzione locale del vaccino anti-Covid di Oxford-AstraZeneca, benché non sia ancora approvato e sia ancora sottoposto a sperimentazione di fase tre. E inizierà presto la produzione anche dell’altro candidato vaccino formulato dall’Università del Queensland.