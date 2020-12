Via libera del consiglio dei ministri francese alla legge contro i separatismi religiosi presentata per grandi linee lo scorso ottobre dal presidente Emmanuel Macron.

«Questo progetto di legge - ha dichiarato il premier Jean Castex - non è un testo contro le religioni, né contro la religione musulmana in particolare». Al contrario, ha aggiunto, «è una legge di libertà, una legge di protezione, una legge di emancipazione dinanzi al fondamentalismo religioso», in linea con «i principi repubblicani» della Francia.