La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense preposta alla tutela della salute pubblica, ha dato il via libera d’urgenza al test sierologico sviluppato da Roche per determinare la presenza di anticorpi contro la COVID-19. Lo ha indicato il gigante farmaceutico in una nota odierna. L’azienda ha già iniziato a inviare questi test ai principali laboratori di tutto il mondo e aumenterà la loro produzione fino ad arrivare a decine di milioni al mese, precisa.