«L’approvazione di questo vaccino da parte della FDA è una tappa fondamentale mentre continuiamo a combattere la pandemia», ha commentato il commissario ad interim della Food and Drug Administration Janet Woodcock. «Mentre milioni di persone hanno già ricevuto in sicurezza i vaccini contro la COVID-19, riconosciamo che per alcuni l’approvazione della FDA può ora instillare ulteriore fiducia per farsi vaccinare», ha proseguito.