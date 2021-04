Le autorità sanitarie Usa hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson. La decisione dei Cdc e della Fda dopo che la commissione di esperti aveva dato il via libera alla ripresa della somministrazione del vaccino dopo una pausa durata undici giorni.

Per le autorità Usa la ripresa della somministrazione del vaccino monodose può riprendere immediatamente. La commissione di esperti aveva raccomandato la ripresa giudicando i benefici superiori ai rischi e consigliando di indicare gli eventuali rischi per le donne più giovani, in modo da permettere loro di scegliere quale vaccino fare.