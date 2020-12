La Food and drug administration (FDA) ha approvato, per gli Stati Uniti, la distribuzione del vaccino anti-COVID-19 creato da Moderna. A darne notizia è l’azienda stessa.

La FDA ha autorizzato la distribuzione e l’uso del vaccino COVID-19 di Moderna in persone di età pari o superiore ai 18 anni in regime di autorizzazione all’uso d’emergenza (EUA).

«Sono orgoglioso di quanto il team Moderna ha realizzato in collaborazione con i nostri partner», ha dichiarato Stéphane Bancel, CEO di Moderna. «Siamo stati in grado di creare e produrre il vaccino COVID-19 di Moderna in 11 mesi, dal sequenziamento alla concessione in licenza, avanzando nello sviluppo clinico con uno studio di Fase 1, Fase 2 e Fase 3 che ha coinvolto 30.000 partecipanti. È stato un viaggio scientifico, imprenditoriale e medico durato 10 anni e sono grato a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare qui oggi. Rimaniamo concentrati sull’aumento della produzione per aiutarci a proteggere il maggior numero possibile di persone da questa terribile malattia», conclude Bancel.