«Siamo senza parole per quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore, la decisione della Russia di intervenire nel nostro Paese - inizialmente nelle aree separatiste di Donetsk e Lugansk - con il proprio esercito ci ha colti di sorpresa. Non ci saremmo attesi un coinvolgimento diretto e così massiccio. Nonostante ci giungano segnali poco rassicuranti, non credo però che la guerra si amplierà. Perché dovrebbe accadere? Non avrebbe senso». A parlare è Oleksandr, 45 anni, titolare di una piccola azienda di trasporto di Chernivtsi, città universitaria del sud dell’Ucraina, dalla quale proviene la maggioranza delle forze lavoro attive nell’Unione europea: badanti, donne attive nel settore dell’economia domestica, operai dell’edilizia, forze lavoro del ramo tecnico. Un esercito silenzioso, che con...