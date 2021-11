L’UE non nasconde «preoccupazioni» sulla risalita dei contagi ma ribadisce che la strategia europea sui vaccini «è stata un successo». «La più importante misura è vaccinarsi» e «al tempo stesso» bisogna «mantenere misure di sicurezza come la mascherina o il distanziamento. La pandemia non è statica e noi dobbiamo adattare le nostre risposte», ha spiegato il portavoce della commissione UE Eric Mamer nel briefing.