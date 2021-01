Di recente ho avuto l’occasione di intraprendere un viaggio in un Paese dell’Asia centrale. Ho infatti visitato il Kazakistan dal 9 al 14 gennaio, come inviato durante le elezioni legislative nazionali svoltesi domenica 10 gennaio. Elezioni che, per dovere di cronaca, sono state vinte dal partito di maggioranza Nur Otan dello Elbasi (Leader della nazione in lingua kazaka) Nursultan Nazarbaev con il 72% delle preferenze. Un partito ai vertici del potere ormai da decenni. Gli altri partiti che hanno superato lo sbarramento del 7% ed entreranno quindi in parlamento sono il partito di tendenze liberali Ak Žol e il Partito popolare (ex-comunisti), entrambi partiti filo-governativi.

Come detto in precedenza, sono stato in viaggio per 6 giorni. Nel nostro mondo globalizzato, i viaggi intercontinentali hanno ormai da decenni una loro routine consolidata. Fatta di regole e di standard comuni, di aeroporti dalla geografia simile e dalle coordinate ben identificabili, di procedure da seguire che fanno ormai parte dell’esperienza e del vissuto di tutti, di un gergo universale noto a tutte le latitudini (check-in, boarding pass, duty free, baggage drop, ecc.). L’irruzione della pandemia ha portato ad una contrazione molto significativa del traffico aereo (come peraltro aveva fatto a suo tempo l’11 settembre). Causando un po’ di incertezza rispetto alla routine abituale, con la riconsiderazione degli standard usuali di sicurezza sanitaria. Si viaggia, insomma, in condizioni inconsuete.

Per necessità legate al viaggio, sono stato sottoposto a tre tamponi molecolari PCR e ad un test rapido antigenico nell'arco di 8 giorni. Infatti lo stato Kazako non permette a nessuno di atterrare sul proprio territorio nazionale senza un test molecolare PCR svolto nel corso delle 72 ore precedenti all'arrivo. Inoltre, i viaggiatori stranieri in transito devono obbligatoriamente sottoporsi ad un test PCR ogni 72 ore successive all'ultimo test effettuato. Un sistema simile è messo in pratica da una parte importante dei Paesi del mondo (in Europa, ad esempio, da Paesi Bassi, Danimarca e altri). La Svizzera, come diversi paesi confinanti, applica un sistema diverso: non vige nessun obbligo di test per l'ingresso nel Paese, ma solo un obbligo di quarantena di 10 giorni se in provenienza da Nazioni e regioni considerate a rischio. Una quarantena obbligatoria anche in presenza di un test negativo e con eccezioni importanti (ad es. i viaggi d’affari improrogabili). Abbiamo quindi a che fare con un approccio molto differente a dipendenza dei Paesi.

Un altro grande tema sanitario del momento è quello della vaccinazione anti-Covid di massa già iniziata in molti Paesi del mondo. Come è la situazione in Kazakistan? Il paese è stato mediamente colpito dalla pandemia, con un picco nel giugno 2020. I numeri ufficiali complessivi di contagiati e di morti, se rapportati alla popolazione, sono dell’ordine di un quarto di quelli svizzeri. Attualmente nel Paese la campagna di vaccinazione non è ancora iniziata. Il primo ministro Askar Mamin ha annunciato una fase d'avvio per il mese di febbraio: dapprima saranno vaccinati su base volontaria medici e operatori sanitari, docenti, studenti, persone impiegate in ambito giudiziario, persone a rischio e malati cronici. Il vaccino che verrà utilizzato all’inizio è lo Sputnik V della Russia di Putin, storico alleato del Kazakistan. Rimangono dei dubbi sulla suo utilizzo su tutte le categorie d’età. Secondo le dichiarazioni di Ajžan Esmagambetova, la presidente del comitato epidemiologico del Ministero della Sanità kazako, il vaccino Sputnik V dovrebbe essere destinato, da istruzioni farmacologiche, solamente alle persone tra 18 e 60 anni. Tuttavia in seguito alle sperimentazioni svolte nel 2020, il ministero della Sanità della Federazione Russa ha già annunciato a fine dicembre che d’ora in poi sarà permesso utilizzare il vaccino pure su persone over 60.

Secondo fonti del ministero della Sanità kazaka, si vogliono introdurre nel Paese pure i vaccini stranieri come Pfizer e Moderna, oltre a scommettere su un vaccino kazako, QazCovid-in, che ha già terminato la terza fase di sperimentazione e la cui produzione e distribuzione su larga scala è prevista da metà marzo. Il vaccino è stato prodotto dall’Istituto di ricerca per la sicurezza biologica del Kazakistan in collaborazione con diverse altre istituzioni di ricerca del Paese. Un vaccino di produzione statale che può evitare un'eccessiva dipendenza da vaccini realizzati e brevettati all'estero, viste anche le difficoltà che si annunciano a livello globale di produzione di vaccini in grandi quantità nel corso del 2021.

