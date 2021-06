Un tir che nascondeva nel vano di carico del rimorchio 76 profughi è stato bloccato ieri sera nei pressi del casello dell’autostrada A4 di Latisana (provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia, I). I carabinieri della locale compagnia hanno liberato i passeggeri, che erano stipati in pochi metri quadrati, ed erano in stato di disidratazione.

Uno dei clandestini, in particolare, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni per un presunto colpo di calore. Numerosi altri, richiedenti protezione internazionale, sono stati soccorsi dal personale sanitario, giunto con ambulanze e anche con l’elicottero.