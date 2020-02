Al via la mini-tregua in Afghanistan per aprire la strada a uno storico accordo tra Stati Uniti e talebani che inneschi veri e propri negoziati di pace e porti dopo 18 anni alla fine della presenza militare Usa nel Paese.

Per Donald Trump, che da settimane parla di intesa vicina, sarebbe un successo di politica estera enorme. Anche in chiave elettorale, nell’anno in cui il tycoon si gioca la rielezione alla Casa Bianca e dopo i risultati finora incerti e in parte deludenti su altri fronti, dalla Corea del Nord all’Iran, dalla Siria al Medio Oriente.

Per sette giorni - ha annunciato il governo di Kabul - è stata concordata tra le parti una immediata «riduzione delle ostilità», a partire dalla giornata di sabato, frutto dei lunghi e complessi negoziati svoltisi per settimane in Qatar. Se il cessate il fuoco reggerà, allora il 29 febbraio a Doha - hanno confermato i vertici talebani e il segretario di stato Usa Mike Pompeo - ci sarà la firma del vero e proprio accordo.

La svolta era già nell’aria la scorsa settimana, quando a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza internazionale il segretario di stato americano Mike Pompeo e il capo del Pentagono Mark Esper hanno incontrato il presidente afghano Ashraf Ghani, presenti anche il generale Scott Miller, comandante delle truppe Usa in Afghanistan, e Zalmay Khalilzad, l’inviato speciale Usa nel Paese, colui che in Qatar ha chiuso sui dettagli dell’intesa con i negoziatori talebani.

La riduzione delle ostilità annunciata nelle ultime ore nel dettaglio prevede un arco di tempo di una settimana dalla giornata di sabato in cui dovrà cessare ogni tipo di violenza: dalle bombe in strada al lancio di razzi passando per gli attacchi suicidi. Passato questo periodo si arriverà alla firma dell’accordo che farà da cornice all’avvio delle trattative tra tutte le parti (probabilmente il 10 marzo) per attuare il previsto ritiro Usa. Sia la Germania che la Norvegia si sarebbero offerti per ospitare i colloqui di pace, ma nessuna decisione sarebbe stata ancora presa.

Per quanto riguarda l’uscita delle truppe americane dall’Afghanistan (si tratta di ben 12 mila uomini, attualmente) l’ipotesi è quella di un ritiro graduale in un arco di tempo di 18 mesi. Dovrebbero proseguire però tutte le operazioni anti-terrorismo contro gruppi come l’Isis e al Qaida.

A salutare gli sviluppi è stato il numero uno della Nato Jens Stoltenberg, precisando che «questo è un test critico della volontà e della capacità dei talebani di ridurre la violenza e contribuire alla pace in buona fede». «Ciò potrebbe spianare la strada a negoziati tra afghani, a una pace sostenibile e a garantire che il paese non sia mai più un rifugio sicuro per i terroristi». Plauso anche da Mosca che parla di «un evento importante per il processo di pace in Afghanistan».

