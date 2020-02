L Brands cede il controllo di Victoria’s Secret alla società di private equity Sycamore Partners. Lo afferma la stessa L Brands annunciando la separazione del marchio di lingerie dal gruppo, all’interno del quale rimarrà solo Bath and Body Works. Sycamore Partners acquista il 55% di Victoria’s Secret per 525 milioni di dollari, mentre L Brands manterrà una quota di minoranza del 45%.

Inoltre, Leslie Wexner, l’amministratore delegato di L Brands e amico di Jeffrey Epstein, lascia la società. Wexner è nel mirino da mesi per i suoi rapporti con Epstein, il miliardario travolto dalle accuse di pedofilia ormai morto. Rapporti che hanno portato Epstein - secondo la denuncia di alcune donne - a partecipare ai processi per la selezione delle modelle delle sfilate di Victoria’s Secret. Leslie Wexner, il numero uno di L Brands, ha cercato di prendere le distanze da Epstein, accusandolo fra l’altro di essersi appropriato in modo scorretto di «vaste somme di denaro» della sua famiglia.