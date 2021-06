Andiamo dritti al punto: quei video andavano pubblicati? Stiamo parlando delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza che mostrano la caduta della funivia Stresa-Mottarone in quella tragica domenica di fine maggio dove hanno perso la vita 14 persone. Inizialmente i due video (che il Corriere del Ticino non pubblicherà) sono entrati in pompa magna a casa dei telespettatori con un’esclusiva del TG3 andata in onda ieri a mezzogiorno, per poi essere ripresi da altre emittenti, oltre a finire sui social e sui siti internet anche di prestigiosi quotidiani italiani. Inutile dire che la scelta, dettata da decisioni prettamente editoriali, ha spaccato in due l’opinione pubblica tra chi si aggrappava con forza e convinzione al diritto di cronaca e chi al limite della decenza e al rispetto della morte. Oltre alla decisione di pubblicare o meno, questa vicenda ha aperto nuove domande e ne ha riportato in auge di vecchie. Dove si situa il confine tra spettacolarizzazione della morte e diritto di cronaca? Il video dà un valore aggiunto alla notizia, essendo di interesse pubblico, o solletica solo la curiosità? Si può parlare, ancora una volta, di schiaffo all’etica e alla deontologia giornalistica? E ancora, l’intento era quello di dare uno scossone alle coscienze oppure è puro voyeurismo?

Diverse emittenti infatti si sono prima appellate al diritto di cronaca (o diritto d’informare) per poi trincerarsi dietro a filtri protettivi come «attenzione immagini forti», lasciando la scelta della visione nelle mani del singolo.

Primo elemento: la tempistica

In ogni caso, la decisione di pubblicare o meno è come scegliere tra due mali. Anche perché non è una grande novità che video di tragedie finiscano nelle mani della stampa. Ma allora perché, banalmente, certe immagini di eventi, come quelle dell’attentato dell’11 settembre, non hanno provocato indignazione e quelle del Mottarone sì? Ci aiuta a districarci tra questi e altri interrogativi Antonio Maria Orecchia, giornalista e professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria. «Di queste cose si discute almeno dai tempi di Alfredino Rampi (ndr. Il 13 giugno 1981 la Rai aveva trasmesso in diretta, a reti unificate e per 18 ore, la lenta agonia del bambino di 6 anni precipitato, tre giorni prima, in un pozzo artesiano). Stesso discorso vale per l’attentato alle Torri Gemelle che venne trasmesso in diretta poco dopo lo schianto degli aerei. È importante la tempistica, perché pubblicare tutto non vuol dire divulgare un video, come quello della funivia, mesi dopo la tragedia».

Quanto può servire vedere lo strazio?

Altro tassello fondamentale è il concetto di prossimità che funge da cassa di risonanza per eventi simili. «È brutto dirlo, ma un conto sono i morti al di là dell’oceano Atlantico, un altro sono quelli a 30 chilometri da casa - ci spiega Orecchia -. È chiaro che il territorio coinvolto sente l’evento in modo più marcato. Ad esempio, un incidente d’auto a Bari è una notizia per il quotidiano pugliese, ma non per quello di Bologna. L’aspetto della prossimità è già decisivo in questo senso, ma in realtà il ragionamento più ampio che investe il mondo dell’informazione è lo stesso di 40 anni fa, quando nacque la tv del dolore. La domanda da porsi è quindi se esiste il diritto allo strazio? O meglio, quanto può servire vedere lo strazio?».

Se dal video non emergono nuovi elementi che possono contribuire a informare l’opinione pubblica allora non possiamo neanche parlare di notizia

Torniamo per un momento al nodo della questione, ovvero alla prima domanda che tutti si sono posti dopo la divulgazione del video: le immagini andavano pubblicate? Il tutto si riduce all’essenza del lavoro giornalistico, ovvero la costruzione dell’opinione pubblica, perché «se dal video non emergono elementi nuovi che possono contribuire a informare l’opinione pubblica allora non possiamo neanche parlare di notizia. E se non hanno un valore da questo punto di vista allora il valore è quello del voyeurismo». Parlare di limite al diritto di cronaca, in buona sostanza, è assai difficile perché poggia su un confine sottile. Anche perché, ci conferma il professore, i manuali di giornalismo non danno una risposta a questo interrogativo. Certo è, però, che se «far vedere il video del crollo della funivia non incide a livello di informazione sull’opinione pubblica, allora la dinamica è chiara».

«Pubblicazione vietata, oltre che inopportuna»

Come è noto, dopo la tragedia di Stresa è stata aperta un’inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica di Verbania: i tre indagati sono accusati di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime e disastro dovuto a rimozione di sistemi di sicurezza. Il video, per l’appunto, è agli atti dell’inchiesta, motivo per cui dopo la diffusione il procuratore di Verbania Olimpia Bossi ha divulgato una nota stampa in cui sottolinea che, oltre che inopportuna, la diffusione delle tragiche immagini è vietata. «Si tratta tuttavia di immagini di cui, ai sensi dell’art. 114 comma 2 c.p. p. è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale trattandosi di atti che, benché non più coperti dal segreto in quanto noti agli indagati, sono relativi a procedimento in fase di indagini preliminari». In altre parole, i video sono sì a disposizione di indagati e difensori, ma ciò «non avalla la divulgazione».

Una precisazione, però, è d’obbligo. Non tutti gli organi di informazione hanno deciso di pubblicare i video: certi si sono astenuti, rilevando che le immagini nulla aggiungevano alla cronaca dei fatti, altri hanno deciso di pubblicare parzialmente e diversi hanno pubblicato interamente il video.

