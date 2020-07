Un video shock circola in maniera virale in Rete e che ritrae tre uomini libanesi compiere violenza sessuale contro un bambino siriano nella valle orientale libanese della Bekaa. Media libanesi, siriani e regionali danno risalto alla notizia e alle reazioni indignate dell’opinione pubblica.

Non è chiaro quando sia avvenuto il crimine. Le autorità libanesi non hanno finora commentato l’accaduto, né dato ordine di aprire un’inchiesta. Secondo media locali, avvocati della regione della Bekaa hanno fatto causa all’uomo identificato e agli altri due presunti criminali.

In Libano da nove anni vivono circa un milione di profughi siriani, non riconosciuti come rifugiati dal governo libanese che spinge per il rimpatrio forzato di gran parte di questi civili fuggiti dalla vicina Siria, Paese in guerra dal 2011.