Non contento, dà fuoco a un’abitazione e le fiamme si estendono, arrivando a bruciare 12 case di cui almeno cinque sarebbero completamente distrutte nell’area di Diamond Head, non lontano dalla popolare Waikiki.

I dettagli dell’accaduto non sono ancora chiari ma, secondo indiscrezioni, l’aggressore avrebbe accoltellato il suo padrone di casa che lo stava sfrattando. La polizia, allertata per l’aggressione, è intervenuta in pochi minuti. Gli agenti si sono trovati davanti l’uomo armato, identificato in Jerry Hanel, che non ha esitato ad aprire il fuoco, uccidendo due poliziotti, un uomo e una donna.