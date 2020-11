(Aggiornato alle 15.22) Nelle indagini in corso sugli attacchi a Vienna di ieri sera , «sono stati eseguiti 14 fermi temporanei». Lo ha detto il ministro dell’Interno Karl Nehammer, in conferenza stampa. Ci sono state quattro vittime, oltre al terrorista neutralizzato dalla polizia, e 22 feriti.

Al momento non ci sono indizi sul fatto che possa esserci stato anche un secondo attentatore, oltre al giovane ventenne neutralizzato dalla polizia. Per prudenza gli inquirenti non escludono comunque che vi possano essere stati più responsabili e continuano a indagare anche su questo scenario.