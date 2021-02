L’Austria guidata dal cancelliere conservatore Sebastian Kurz a inizio settimana ha deciso di allentare il lockdown parziale introdotto a cavallo delle festività natalizie, a partire dal lunedì prossimo, 8 febbraio. La scadenza è stata messa nero su bianco dal Governo, ma lo stesso Kurz, sollecitato da più parti, ha deciso di fissare un periodo di prova di due settimane per potersi nuovamente esprimere alla luce dell’evoluzione dei contagi. Questi continuano a preoccupare e non poco Vienna, com’è emerso proprio nel vertice di lunedì davanti ai «tecnici» della sanità nazionale, i governatori e i rappresentanti dei partiti. In caso di aumento dei contagi, è stato rimarcato, le autorità introdurranno nuove restrizioni per limitare il più possibile la diffusione del virus e delle sue varianti....