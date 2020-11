(Aggiornato alle 8.49) Gli inquirenti austriaci ritengono che gli attentatori di Vienna potrebbero essere almeno quattro. Lo riferiscono i media tedeschi fra cui Ntv.

Il ministro degli Interni austriaco ha nel frattempo annunciato il decesso di un’altra persona in seguito all’attacco terroristico di lunedì sera a Vienna. Il bilancio è quindi di quattro passanti morti (due uomini e due donne), oltre all’assalitore ucciso nello scontro a fuoco con le forze dell’ordine. A darne notizia è l’agenzia di stampa APA che cita il ministro degli Interni austriaco. Durante le perquisizioni domiciliari sarebbero inoltre state arrestate diverse persone.

Oggi il governo austriaco si riunirà in una seduta speciale e il cancelliere Sebastian Kurz si rivolgerà alla nazione con un discorso. Il ministro dell’Interno Karl Nehammer ha assicurato che gli inquirenti faranno di tutto per «chiarire il più velocemente possibile» l’accaduto.

Molta, infatti, la confusione intorno ai fatti fino a questa mattina quando il ministro degli Interni Karl Nehammer (ÖVP) ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Durante l’incontro con la stampa il ministro ha rinnovato l’invito alla popolazione a rimanere a casa. Il suo pensiero era rivolto alle vittime (fino a quel momento erano tre: una donna e un uomo), alle loro famiglie e ai 15 feriti. Il quinto morto è un attentatore, che è stato identificato. Si è trattato, secondo le autorità, di un attacco terroristico di matrice islamista.

Il video della conferenza stampa (in tedesco)

Secondo Nehammer, si tratta di una situazione che l’Austria non aveva mai vissuto prima, un tentativo di «indebolire la nostra società democratica». «Non lo sopporteremo in nessun caso e in nessun modo», ha detto Nehammer. L’attentatore era armato di un fucile d’assalto ed era dotato di un manichino munito di una cintura esplosiva. Le indagini proseguono per chiarire i contorni del folle gesto.

Il ministro dell’Interno Karl Nehammer e il direttore generale della Pubblica sicurezza, Franz Ruf. ©APA/ROLAND SCHLAGER

E proprio per motivi d’inchiesta al momento non è stato possibile fornire dettagli, come l’età dell’autore del reato o la sua origine. Non è per ora stata divulgata nessuna informazione sulla nazionalità dell’assalitore ucciso dalla polizia, né si sa se fosse domiciliato a Vienna o si fosse recato sul posto per compiere l’attacco. Non si esclude che ci possano essere altri responsabili, ha detto Nehammer.

Ispezionato l’appartamento dell’assalitore

Sette agenti di polizia, secondo quanto riporta Orf.at, hanno utilizzato le loro armi di ordinanza nel corso dell’attacco terroristico di lunedì sera. Il colpevole è stato «neutralizzato» alle 20.09, secondo il capo della polizia di Vienna Gerhard Pürstl. Secondo il direttore generale della Pubblica sicurezza, Franz Ruf, l’appartamento del colpevole è stato forzato e perquisito. Il ministro dell’Interno non ha negato che una delle detonazioni sentite dai testimoni durante la notte potrebbe corrispondere con l’operazione della polizia nell’appartamento dell’assalitore.

«Se possibile, restate a casa»

Sono ancora in corso le indagini per capire se ci sono altri colpevoli coinvolti, ha detto il ministro. Tra i feriti, diversi hanno subito lesioni gravi. Non è chiaro se siano in pericolo di vita. Tre dei feriti leggeri potrebbero essere dimessi dall’ospedale a breve, ha annunciato a margine della conferenza stampa Harald Sörös, portavoce del Ministero degli Interni. Tra i feriti c’è anche giovane agente di polizia. Il ventottenne era in servizio nel centro della città quando ha incontrato il colpevole che sparava ai passanti.

«Restate a casa se non dovete uscire per motivi professionali», ha ribadito Nehammer chiedendo alla popolazione di evitare in particolare il centro di Vienna.

Ricerca di altri autori in corso

Dalle ore serali è in corso una caccia all’uomo alla ricerca di ulteriori colpevoli. Secondo Pürstl, lunedì verso le 20.00 è stata ricevuta una chiamata d’emergenza che dava notizia di un uomo che sparava con un fucile d’assalto. A quel punto le forze di emergenza hanno ricevuto l’ordine di raggiungere la Seitenstettengasse vicino alla sinagoga. Lì, c’è stato uno scontro armato, «in cui un collega è stato gravemente ferito», ha riferito Pürstl.

Il centro città è «zona rossa».

Al momento del crimine le strade erano molto trafficate (molte persone avrebbero approfittato delle temperature miti dell’ultima sera prima del lockdown per fare un giro in città). Secondo la polizia, nelle immediate vicinanze della Seitenstettengasse, si trovano sei scene del crimine (tra cui Morzinplatz, Salzgries, Fleischmarkt, Bauernmarkt e Graben). Il centro di Vienna è quindi stato dichiarato «zona rossa» e un ingente dispiegamento di forze è stato chiamato ad intervenire durante la notte: sul posto sono stati chiamati 150 agenti Cobra e 100 ufficiali WEGA, oltre a diverse centinaia di agenti di pattuglia. D’intesa con i paesi partner, saranno effettuati maggiori controlli anche alle frontiere austriache.

