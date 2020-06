Come annunciato nei giorni scorsi, Vienna da domani consentirà nuovamente viaggi verso 31 Paesi europei. Riapre anche il confine con l’Italia, resta per il momento comunque in vigore un avviso di viaggio per la Lombardia. Dall’inizio del lockdown chi entrava in territorio austriaco doveva presentare un test COVID negativo oppure stare due settimane in isolamento.