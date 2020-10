Tra il 2019 e il 2020 aveva conseguito oltre 170 mila euro di vincite a giochi online ma aveva omesso di indicarlo nella dichiarazione sostitutiva unica per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riuscendo così a incassare indebitamente il reddito di cittadinanza per entrambe le annualità per un importo complessivo di 12.708 euro.