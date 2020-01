(Aggiornata alle 22.10) Una forte esplosione, seguita da un vasto incendio, è avvenuta questa sera verso le 18.45 in un impianto petrolchimico di Tarragona, a circa 100 chilometri a Sud di Barcellona, in Spagna. Lo riportano i media locali, spiegando che numerose unità di pompieri sono all’opera. La deflagrazione è avvenuto in un impianto dell'Iqoxe, un’impresa che produce ossido di etilene. Il bilancio si è aggravato con il passare delle ore, ci sarebbero infatti un morto e sei feriti. La protezione civile ha invitato tutti gli abitanti di La Canonja, Vilaseca e della stessa Tarragona a rimanere in casa, chiudendo porte e finestre. L'area dell'incendio è stata isolata dalla autorità e la circolazione sulla vicina linea ferroviaria è stata interrotta.