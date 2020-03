Il Comitato esecutivo dell’Ordine dei Giornalisti (Odg) italiano ha annunciato quest’oggi di aver denunciato il giornale «Libero Quotidiano» per il titolo in prima pagina «Virus alla conquista del Sud», pubblicato il 4 marzo del 2020. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri (direttore editoriale) e Pietro Senaldi (direttore responsabile) aveva usato la titolazione contestata in riferimento ad un articolo a firma di Renato Farina.