«Circa 86 prigionieri sono fuggiti, sei sono stati uccisi», ha dichiarato il governatore dello stato di Zulia, Omar Prieto, in una conferenza stampa. Il funzionario ha affermato che alcuni prigionieri erano «armati» e che la polizia aveva lanciato una «operazione speciale» per la loro ricerca.

L’avvocato Carlos Nieto Palma, dell’ong per la difesa dei diritti umani Una Ventana por la Libertad, ha riferito che i prigionieri sono fuggiti dal centro di detenzione di San Carlos all’alba. Le visite in carcere sono state «sospese» in tutto il Paese dopo che martedì è stata decretata la quarantena nazionale per l’emergenza del coronavirus.