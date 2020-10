Il premier armeno Nikol Pashinyan ha invitato i suoi concittadini ad arruolarsi come volontari per combattere sul fronte contro le truppe azere nel conflitto attorno al Nagorno-Karabakh. Lo riporta l’agenzia France-Presse citando un intervento di Pashinyan su Facebook.

«C’è la vittoria e c’è la sconfitta, non c’è una via di mezzo», ha affermato il premier armeno. «Per vincere dobbiamo tutti formare unità di volontari e operare sotto il controllo del comandante in capo».