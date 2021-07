Nonostante la voce roca e il pallore, a sette giorni dall’intervento chirurgico al colon Papa Francesco si è presentato oggi in discrete condizioni di salute ai fedeli giunti al Policlinico Gemelli di Roma per assistere all’Angelus.

Francesco ha anche ringraziato i medici e gli operatori sanitari. Come fatto più volte in pandemia, Bergoglio ha elogiato il personale sanitario: «L’ascolto, la vicinanza, la premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva».

Il Papa ha poi chiesto a ciascuno di fare la propria parte perché la sanità resti «accessibile a tutti». E ha parlato con franchezza anche degli scandali della sanità cattolica. «Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente. Il primo pensiero che ti viene è venderla. Ma la tua vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini è fare il servizio e il servizio sempre gratuito. Non dimenticatevi: salvare le istituzioni gratuite».