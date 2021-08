Un responsabile dei militanti islamici talebani ha indicato in un’intervista scritta con il SonntagsBlick che il nuovo regime in Afghanistan ha interesse a intrattenere buone relazioni con la comunità internazionale, compresa la Svizzera. L’aiuto umanitario sarà accettato purché sia incondizionato, ha aggiunto l’alto funzionario Abdul Qahar Balkhi.

La paura dei talebani è infondata, ha indicato Balkhi nell’intervista. «Abbiamo annunciato un’amnistia generale per tutti i membri dell’opposizione». Balkhi ha smentito informazioni credibili dei media e delle Nazioni Unite su numerose esecuzioni arbitrarie e persecuzioni, per esempio, di ex funzionari pubblici e giornalisti da quando i talebani hanno preso il potere. «Garantiamo la protezione della vita di tutte le persone».