In Brasile è stato fondato l’Istituto «Fame Zero». A dirigerlo l’ex Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva. L’idea alla base del progetto è convogliare iniziative, studi e scambi di informazioni sul tema della fame non solo in Brasile ma a livello mondiale.

Perché è nato l’Istituto «Fame Zero»?«Innanzitutto perché si voleva riaprire il dibattito pubblico in Brasile sulla questione della fame affinché si possano riformare le politiche pubbliche necessarie per contrastare un fenomeno che è tornato ad essere un’emergenza. Secondo una recente ricerca della Fondazione Getulio Vargas il numero dei brasiliani che vivono sotto la soglia della povertà è triplicato. Sono 27 milioni, circa il 12,8% della popolazione. Il paese figura di nuovo nella lista di quelli in cui la fame è considerata...