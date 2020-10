Maltempo

Ingenti danni per il maltempo in Piemonte, almeno 16 i dispersi: crolla un ponte sul Sesia, a Garessio spazzato via il camposanto, l’Alta Ossola è isolata - Allagamenti nel Comasco, numerosi interventi nel Varesotto e in provincia di Milano - Mareggiata in Liguria - Un morto in Valle d’Aosta - VIDEO