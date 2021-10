«Le critiche in buona fede ci aiutano a migliorare ma penso che stiamo vedendo uno sforzo coordinato per usare selettivamente documenti trapelati per dipingere una falsa immagine della nostra compagnia»: così il patron di Facebook Mark Zuckerberg ha reagito alla diffusione degli ultimi documenti interni sull’inazione verso odio, disinformazione e illegalità.