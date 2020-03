All’inizio era la paura di viaggiare e di ritrovarsi in un luogo colpito dal coronavirus, magari in zone del mondo con sistemi sanitari meno sviluppati del nostro. Poi si è aggiunto il timore di non poter partire, o di venir respinti all’aeroporto di destinazione (e forse essere messi in quarantena) perché provenienti da una zona a rischio. Di fronte ai 4.600 morti – e oltre 125.000 contagi – in tutto il mondo la paura di veder finire a gambe all’aria le nostre vacanze sembra un argomento futile e un po’ superficiale. Ma in realtà è una situazione che potrebbe portare a situazioni devastanti e avere effetti per anni. Forse anche di più. Effetti su intere nazioni, soprattutto quelle che vivono di turismo, che da una settimana all’altra si sono ritrovate a dover affrontare la possibilità che,...