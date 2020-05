Sta suscitando polemica uno spot pubblicitario di Volkswagen, ritirato dalla casa automobilistica dopo le reazioni indignate su internet per l’accusa di razzismo. Nel breve filmato diffuso via social-media si vede un uomo di colore che si avvicina alla nuova golf gialla e viene allontanato da una mano bianca di proporzioni giganti, e respinto dentro il portone di una casa con l’insegna in francese «Petit Colon», piccolo colono.