«Non c’è dubbio che le autorità bielorusse abbiano utilizzato una falsa minaccia di bomba e un jet da combattimento Mig per costringere un aereo in volo da un Paese dell’Unione europea a un altro ad atterrare a Minsk con l’apparente unico scopo di trattenere un giornalista dissidente esiliato che volevano assolutamente mettere a tacere. Anche se suona come una straordinaria trama di Hollywood, non lo è - afferma la dirigente di Amnesty -. La realtà di questo apparente atto di pirateria aerea è agghiacciante. L’Unione europea e il resto del mondo devono reagire senza indugio e chiedere l’immediata liberazione di Roman Protasevich. Gli dovrebbe essere permesso di lasciare la Bielorussia e viaggiare in un Paese di sua scelta». L’anno scorso - ricorda Amnesty -, Nexta e i suoi canali gemelli sono stati dichiarati «estremisti» e successivamente banditi in Bielorussia dai servizi di sicurezza del Paese, nell’ambito di «una brutale repressione delle autorità contro il dissenso pacifico nel Paese scattata dopo i controversi risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto». Roman Protasevich e il suo socio Stsyapan Putsila sono stati inseriti in un elenco di «individui coinvolti in attività terroristiche». I due sono stati anche accusati di «incitamento a rivolte di massa», «grave violazione dell’ordine pubblico» e «incitamento all’odio sociale» contro funzionari pubblici e forze dell’ordine, reati per i quali rischiano fino a 15 anni di carcere.