«Gli Stati Uniti condannano duramente il dirottamento del volo della Ryanair in Bielorussia per permettere l’arresto del giornalista Roman Protasevich». Lo afferma il presidente americano Joe Biden, che accoglie favorevolmente la richiesta UE di sanzioni economiche mirate. «Ho chiesto al mio team di studiare opzioni adeguate per i responsabili», ha aggiunto Biden, invocando «un’indagine internazionale sull’incidente». Dal canto suo, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha dichiarato di non tollerare «che si giochi alla roulette russa con la vita dei civili», presentando le sanzioni contro la Bielorussia per il «fatto scandaloso accaduto ieri». La risposta UE «è all’altezza dell’offesa», ha aggiunto.