Un team di giudici olandesi ha ispezionato oggi il relitto dell’aereo di linea del volo della compagnia Malaysia Airlines MH17 nell’ambito il processo a quattro persone per il loro ruolo nell’abbattimento del velivolo stesso nei cieli sopra l’Ucraina nel 2014.

Il relitto si trova in un hangar a Gilze Base, aerea di Rijen, nel sud dei Paesi Bassi, dove è stato possibile ricostruire parte del Boeing 777 utilizzando, in particolare, pezzi frontali.

Il processo a tre russi e un ucraino accusati di omicidio e di essere stati deliberatamente coinvolti in questa tragedia è iniziato nel marzo 2020, ma gli imputati sono processati in contumacia. Oggi, i giudici hanno ispezionato l’esterno e l’interno del relitto, che è stato trasportato dall’Ucraina in treno e aereo alla base aerea olandese.