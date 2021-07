Finora «sono già stati generati oltre 200 milioni» di Green Pass, il certificato UE per la COVID che entra in vigore oggi. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ora, spiega la Commissione, il certificato COVID digitale potrà essere rilasciato a tutti i cittadini e i residenti dell’UE e verificato in tutta l’Unione.