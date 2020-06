Bruxelles si aspetta dall’Italia «riforme ambiziose» per sostenere la ripresa economica dopo la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso trasmesso durante gli Stati generali sul rilancio dell’economia italiana in corso a Roma.

In un passaggio del suo discorso di apertura von der Leyen ha dichiarato: «Mentre investiamo per disegnare l’economia del futuro, dobbiamo anche lavorare a riforme ambiziose, per assicurare che i nostri investimenti rispondano ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini. Le riforme porteranno la ripresa».

«Next generation Eu - ha ribadito von der Leyen - è una chance per l’Italia e per l’Europa per decidere quale debba essere il nostro futuro».

Nel corso degli anni - ha riconosciuto la presidente della Commissione europea - «l’Italia ha sempre sorpreso il mondo, vi siete risollevati dalle crisi più profonde, avete preservato la nostra identità e le vostre tradizioni, mentre innovavate e vi reinventavate. Grazie a questo l’Italia ha oggi la seconda più grande base industriale in Europa. In tutto il mondo ‘Made in Italy’ significa bellezza e alta qualità».

«Le decisioni di oggi - ha continuato von der Leyen - disegneranno l’Italia di domani. Questo è il momento per sviluppare ed attuare un efficace piano di rilancio. E la Commissione sarà con voi per sostenervi e accompagnarvi, attraverso le riforme, verso la ripresa. L’Europa ha bisogno di un’Italia forte al suo interno».

