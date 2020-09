(Aggiornato alle 14.51) Nuove regole per lo spazio Schengen - a cui appartiene anche la Svizzera - per rafforzare il mercato interno dell’UE: ne ha accennato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, all’Eurocamera, a Bruxelles. «Dobbiamo abbattere le barriere al mercato unico», ha detto von der Leyen. «Dobbiamo ridurre la burocrazia. Dobbiamo accelerare l’attuazione e l’applicazione. E dobbiamo ripristinare le quattro libertà - in pieno e il più rapidamente possibile». «Il corretto funzionamento dell’area Schengen di libera circolazione è un elemento fondamentale in questo senso. Lavoreremo con il parlamento e gli Stati membri per mettere questo tema in cima alla nostra agenda politica e proporre una nuova strategia per il futuro di Schengen», ha assicurato l’ex ministra tedesca. «Grazie a un forte mercato interno, l’industria europea ha guidato a lungo la nostra economia, fornendo condizioni di vita stabili a milioni di persone e creando i meccanismi sociali attorno ai quali sono costruite le nostre comunità», ha proseguito la donna politica che è succeduta a Jean-Claude Juncker.