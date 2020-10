Von der Leyen: «Questo Natale sarà diverso»

«Credo che il Natale di quest’anno sarà un Natale diverso, dipende molto dai nostri comportamenti individuali, dipende molto anche dal comportamento regionale, e a livello degli stati membri ed europeo. Da tutti questi comportamenti dipendono le prossime settimane, ma il Natale di quest’anno sarà diverso». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una videoconferenza.

«Nel miglior scenario possibile, gli accordi per l’acquisto anticipato dei vaccini» anti-Covid «che abbiamo con le società farmaceutiche prevedono un range tra i 20-50 milioni di dosi consegnate ogni mese, da quando le prime società saranno pronte». Se tutti i candidati che abbiamo per la produzione dei vaccini avessero successo, nel 2021 avremo 1 miliardo e 220 milioni di vaccini. Ma anche se tutti i candidati non dovessero riuscire, potremo vaccinare 700milioni di persone», ha inoltre detto Von der Leyen.